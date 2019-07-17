Цхинвал, , 23:01 — REGNUM

Международные организации объявили югоосетинским властям, что особо опасные преступники Сармат Габараев и Андрей Кабисов задержаны на территории Грузии. Преступники сегодня перешли границу в районе села Эргнет. Один из них ранен. Об этом сообщает ИА Рес.

Вчера утром в селе Залда Цхинвальского района сотрудники МВД пытались задержать Сармата Габараева и Андрея Кабисова. Началась перестрелка, двое правоохранителей получили тяжелые ранения, преступники скрылись. Сотрудники МВД в течение суток проводили оперативно-розыскные мероприятия.

Как указал министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев, сейчас решается вопрос о немедленной передаче задержанных югоосетинской стороне.