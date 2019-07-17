Киев, , 22:07 — REGNUM

Бывшие борцы с наркотиками — эск-сотрудники отдела полиции Октябрьского района Ростова-на-Дону Семён Ф. и Никита М., сбежавшие от следствия на Украину, дали в Киеве интервью. Видеоролик с беседой опубликовал местный юрист Юрий Шулипа.

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Более 20 ростовских силовиков пострадали из-за сбежавших на Украину коллег

По словам ростовских силовиков, один из пострадавших по уголовному делу был задержан ими с поличным при прогулке, но оказал сопротивление. Якобы во время проверки во рту у задержанного оказался свёрток с белым порошком, который он успел проглотить. Правоохранителям задержанный заявил, что делал «контрольную закупку в аптеке для организации «Антидилер», при этом сам был судим за хранение наркотиков». Аптеки, говорят беглецы, якобы платят представителям организации, чтобы их обходили стороной.

Кроме того, вместе с бывшими полицейскими должен был сбежать задержанный Дмитрий К., который в настоящее время сотрудничает со следствием. Он якобы не смог сбежать из-за отсутствия загранпаспорта.

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ИА REGNUM напоминает, что ростовские борцы с наркотиками подозреваются в так называемом подбросе наркотиков. Всего известно о 12 эпизодах с участием силовиков.

Всего трое сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №5 УМВД России по Ростовской области стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Двое из них попросили на Украине политического убежища. В настоящее время их подозревают в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Третий участник уголовного дела заключил сделку со следствием.

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