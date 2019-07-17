Кемерово, , 21:48 — REGNUM

Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, всего в момент обрушения в вентиляционном штреке шахты находились 66 человек.

Сообщается, что тело погибшего подняли на поверхность другие горняки. При этом эвакуация в связи с ЧП в шахте не проводилась, работы по добыче продолжаются.

Шахта «Анжерская-Южная» была введена в эксплуатацию в 2005 году. Предприятие добывает коксовый отощенный уголь, используемый при производстве металлургического кокса.

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