Пенза, , 21:21 — REGNUM

Бывший заместитель министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексей Антипов признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере») и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя»). Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Суд установил, что в 2017 году чиновник получил взятку от местного предпринимателя в размере 100 тыс. рублей за получение свидетельств для осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок.

Также до сентября 2018 года он получил 346 тыс. рублей от предпринимателя — перевозчика, убедив его в том, что он способен добиться отмены проверок в отношении бизнесмена со стороны территориального отдела государственного автодорожного надзора по Пензенской области.

Вину в совершенных преступлениях бывший замминистра признал, полученные путем взятки деньги возместил в полном объеме.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии общего режима. Также он лишен права занимать государственные должности сроком на один год.

ИА REGNUM напоминает, Антипов курировал вопросы пассажирских перевозок. Он был задержан в ноябре 2018 года при передаче одной из частей взятки в размере 30 тыс. рублей в салоне автомобиля, припаркованного у одного из торговых центов Пензы.

С самого начала бывший чиновник сотрудничал со следствием, во время расследования он находился под домашним арестом.

Дело в отношении предпринимателя — взяткодателя было выделено в отдельное производство.