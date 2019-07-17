Санкт-Петербург, , 20:20 — REGNUM

В Санкт-Петербурге городской «Водоканал» предупреждает жителей города о возможных новых подтоплениях из-за сильных проливных дождей. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

В «Водоканале» заявили, что объем выпадаемых в городе осадков слишком велик и ливневая канализация не может справиться с таким объемом воды.

Из-за этого в ряде районов города возможны подтопления.

В организации просят горожан с пониманием отнестись к данной ситуации, так как во время сильных ливней вода не может сразу же уйти в канализацию. Обычно это происходит в течение 20−30 минут после окончания дождя.

Также граждан информируют, что в ближайшие дни на улицах Санкт-Петербурга будут круглосуточно дежурить 17 аварийных бригад. Если будет необходимо, то на дежурство выйдут 48 дополнительных линейных бригад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2019 года в Санкт-Петербурге из-за сильных дивней подтопило несколько улиц. Наиболее пострадала Парашютная улица в Выборгском районе — там уровень воды доходил пешеходам до пояса.