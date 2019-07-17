Москва, , 19:57 — REGNUM

Неизвестный устроил стрельбу вечером 17 июля на проспекте Андропова в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

«Неизвестный, управляя автомобилем Volkswagen, по предварительным данным, из неустановленного предмета выстрелил в гражданина, после чего скрылся», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что пострадавший был госпитализирован. Для розыска нападавшего полиция ввела в городе план «Перехват».

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что инцидент произошёл рядом со станцией метро «Коломенская».

По информации агентства, пострадавший получил огнестрельное ранение, а злоумышленник скрылся на автомобиле Volkswagen Polo с владимирскими номерами по Каширскому шоссе в сторону области.