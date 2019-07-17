Новосибирск, 17 июля 2019, 19:06 — REGNUM
В Новосибирске сегодня, 17 июля, на несанкционированной свалке строительного мусора обнаружено тело десятилетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СРК России по Новосибирской области, на теле были видны повреждения, «свидетельствующие об электротравме».
В настоящее время по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст.216 УК РФ).
Также обесточена линия электропередач, назначены различные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.