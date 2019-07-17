Новосибирск, 17 июля 2019, 19:06 — REGNUM

В Новосибирске сегодня, 17 июля, на несанкционированной свалке строительного мусора обнаружено тело десятилетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СРК России по Новосибирской области, на теле были видны повреждения, «свидетельствующие об электротравме».

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевший забрался на отвал из строительного мусора, над которым проходил провод высоковольтной линии напряжением в 10 тыс. вольт. От контакта с проводом смерть потерпевшего наступила на месте происшествия».
Пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области

В настоящее время по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст.216 УК РФ).

Также обесточена линия электропередач, назначены различные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.