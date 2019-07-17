Новосибирск, , 19:06 — REGNUM

В Новосибирске сегодня, 17 июля, на несанкционированной свалке строительного мусора обнаружено тело десятилетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СРК России по Новосибирской области, на теле были видны повреждения, «свидетельствующие об электротравме».

Пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области «В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевший забрался на отвал из строительного мусора, над которым проходил провод высоковольтной линии напряжением в 10 тыс. вольт. От контакта с проводом смерть потерпевшего наступила на месте происшествия».

В настоящее время по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст.216 УК РФ).

Также обесточена линия электропередач, назначены различные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.