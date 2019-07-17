Уфа, , 17:59 — REGNUM

Предварительные слушания по делу об изнасиловании девушки-дознавателя в отделе МВД Уфы назначены на 22 июля. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.

По его словам, на слушании 22 июля будут лишь решаться только «организационные вопросы», слушания дела по существу начнутся позднее, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех троих фигурантов уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство». Жертву группового изнасилования, а также ее подругу уволили из органов внутренних дел с аналогичной формулировкой.

Изначально все обвиняемые находили в СИЗО, однако в апреле они были переведены под домашний.

Читайте ранее в этом сюжете: Всех фигурантов дела о групповом изнасиловании в МВД Уфы отпустили из СИЗО