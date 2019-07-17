Ижевск, , 17:43 — REGNUM

Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор в отношении сотрудницы минздрава Удмуртии за присвоение 1 млн рублей. Женщина получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Женщина обвинялась по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Судом установлено, что она, работая кассиром в министерстве, в 2014—2017 годах получила от заказчиков минздрава средства на 1 млн рублей, при этом в реестре для учета эти деньги она не отобразила, присвоив их.

Для исполнения обязательств по уплате гражданского иска от минздрава Удмуртии на имущество женщины наложен арест.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле в Ульяновской области передано в суд дело почтальона, которая обвиняется в присвоении средств, полученных при продаже товаров.

Следствие полагает, что с июня по ноябрь 2018 года обвиняемая присвоила более 147 тыс. рублей, полученных при продаже промышленных товаров населению. Ей также инкриминируют присвоение электрического чайника, утюга, фена на общую сумму 4 тыс. рублей.