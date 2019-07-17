Моши, Танзания, , 15:23 — REGNUM

Житель района Нджоро муниципалитета Моши Яхья Идд был задержан полицией области Килиманджаро по подозрению в изнасиловании пятерых учеников третьего класса начальной школы Чемчем, передает газета Mwananchi.

В интервью изданию 16 июля начальник полиции по области Килиманджаро Хамиси Исса заявил, что задержание прошло в понедельник, 15 июля.

По его словам, школьники, возрастом от восьми до десяти лет, были изнасилованы во время каникул.

«Он (один из школьников) сказал, что они с одноклассниками бежали от дедушки Яхьи, который изнасиловал одного из них», — заявил Исса.

Он отметил, что предварительное расследование показало, что все пятеро детей были изнасилованы.

Дети рассказали, что они пошли к 58-летнему Яхье под предводительством одного из школьников. После изнасилования подозреваемый якобы дал им по 200 танзанийских шиллингов (0,087 долларов США), вспомнили они.