Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении ветерана Великой Отечественной войны, сообщили 17 июля в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, двое неизвестных ввели в заблуждение 97-летнюю женщину, продав ей кнопочный телефон, выдав его за средство связи со спасательными службами.

Речь идет о простом мобильном телефоне стоимостью две тысячи рублей, злоумышленники продали его ветерану за 20 тысяч.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге злоумышленник, обвиняемый в мошенническом похищении около одного миллиона рублей у 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, полностью компенсировал фронтовику нанесенный материальный ущерб.

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