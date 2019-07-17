Евпатория, Крым, , 14:50 — REGNUM

В IV и V смены в крымский лагерь «Лучистый», где произошло массовое отравление детей, должен приехать ещё 531 человек из Татарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве до делам молодёжи республики.

По данным ведомства, лагерь был выбран для организации отдыха детей из Татарии по результатам тендера, который был проведен в конце 2018 года. Общее число детей из республики, которые посетят и уже посетили лагерь в течение оздоровительного сезона — 2019 составит 1 тыс. человек.

В настоящее время на месте работают уполномоченный по правам ребенка в Татарии Гузель Удачина и директор Республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров. В лагерь вылетел замминистра по делам молодежи республики Ринат Садыков, курирующий организацию летнего отдыха.

Служебную проверку по факту инцидента проводит межведомственная комиссия. Ситуацию лично держит на контроле глава Татарии Рустам Минниханов.

«На данный момент уже исключено предположение о наличии ротавирусной инфекции в лагере, а также установлена предположительная причина отправления — им стал салат», — отметили в министерстве.

После завершения проверки не исключается, что дети могут вернуться в Татарию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 15 по 17 июля в городскую больницу Евпатории с отравлениями попали 54 человека — 49 воспитанников детского летнего лагеря «Лучистый» и пять вожатых. Все они приехали из Татарии. Состояние пациентов, по оценкам медиков, — средней тяжести, их жизни и здоровью угрозы нет.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

На территории детского учреждения провели дезинфекцию и ввели режим «повышенной готовности».

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