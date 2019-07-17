Вашингтон, , 15:11 — REGNUM

Десятки шароголовых дельфинов выбросились на берег в американском штате Джорджия. Об этом 17 июля передает Daily Mail.

По данным издания, большинство морских обитателей были спасены благодаря действиям властей острова Сент-Саймонс и неравнодушных очевидцев.

Отмечается, что одни люди поливали дельфинов водой, в то время как другие подталкивали их и оттаскивали тяжелых животных обратно, в море. В это время акул поблизости не было.

Биолог-китовед из Государственного департамента природных ресурсов Клэй Джордж заявил, что специалистам придется усыпить двух пострадавших дельфинов с последующим вскрытием их тел.

По его словам, дельфины, вероятно, были сбиты с толку, поскольку они обычно не подплывают к берегу ближе чем на 160 километров.