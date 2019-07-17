Салехард, , 14:49 — REGNUM

В Салехарде перед судом предстанут двое 15-летних подростков, которые обвиняются в вымогательстве и грабеже. Их родители пытались скрыть своих детей от правосудия, отправив к родственникам за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ямалу.

Следствием установлено, что 19 апреля 2019 года в вечернее время на улице Салехарда двое подростков потребовали от 13-летнего школьника 3 тысячи рублей. Потерпевший отказал, тогда его запинали ногами, в том числе удары пришлись в область головы. Избив ребёнка, подростки выдвинули требование принести им данную сумму в течение двух недель.

Далее обвиняемые продолжили преследование школьника и потребовали уже 5 тысяч рублей и сотовый телефон. Встретив мальчика на улице, они не получили денег, но силой отобрали его телефон.

Родители пострадавшего школьника обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Подростки обвиняются по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия» и пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж».

Родители обвиняемых отправили детей за территорию ЯНАО к родственникам, но местонахождение нападавших было установлено. В ходе предварительного следствия подростки признали свою вину, но не раскаялись.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.