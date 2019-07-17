Чебоксары, , 14:31 — REGNUM

В Урмарском районе Чувашии перед судом предстанет 43-летний житель, которого обвиняют в разврате и насильственных действиях в отношении 12-летней дочери. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По его словам, по делу установлено ряд преступлений. Так, следствие полагает, что 11 января 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из населенных пунктов Урмарского района, совершил в отношении 12-летней дочери насильственные действия сексуального характера, после чего угрожал её убийством, если она расскажет об этом матери.

«В феврале 2019 года он трижды совершал в отношении дочери развратные действия. Спустя некоторое время девочка рассказала об этом матери, которая обратилась в правоохранительные органы», — сказал Олег Дмитриев.

Следствие также полагает, что обвиняемый с сентября 2016 года по февраль 2019 года неоднократно бил девочку. Мужчину обвиняют в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), развратных действиях (ч. 2 ст. 135 УК РФ — три эпизода), истязании несовершеннолетней (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Обвиняемый арестован. Согласно судебно-психиатрической экспертизе, оснований для признания невменяемым не установлено. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в чувашском Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего безработного мужчины, которого обвиняют в попытке изнасилования своей 79-летней матери: женщину спас другой сын, выбив дверь в комнату брата. Расследование началось после того, как 13 декабря 2018 года пожилая женщина была избита вешалкой и палкой.

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