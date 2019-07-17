Краснодар, , 14:11 — REGNUM

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который пытался вывезти из России на самолете двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигра, сообщает 17 июля пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Контрабанда животных Utprok.ru

По данным надзорного ведомства, мужчину задержали в аэропорту во время оформления на рейс Краснодар — Ташкент. Злоумышленник пытался вывести животных в пластиковых контейнерах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда»). Отмечается, что животных передали в один из зоопарков Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае вынесен обвинительный приговор владельцу передвижного зоопарка за покушение на контрабанду особо ценных диких животных.

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