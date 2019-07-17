п. Путевка, , 13:47 — REGNUM

Региональная газовая компания прекратила поставку газа на котельную в посёлке Путевка Брянского района Брянской области. Поводом стало отсутствие договорных отношений между управляющей компанией и газовиками, заявили 17 июля в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Брянск».

Этот шаг региональный поставщик называет вынужденным и подчёркивает, что действует в рамках законодательства Российской Федерации. Ранее между ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» и ООО «УК «Путевка» был заключён договор поставки газа. Но он прекращён по инициативе управляющей компании.

«Несмотря на задолженность в сумме более 8 млн рублей, учредителем ООО «УК «Путевка» создано новое юридическое лицо — ООО «Тепло — Эко», которому котельная передана в аренду. Руководителем ООО «УК «Путевка» и ООО «Тепло — Эко» является одно и то же лицо», — говорится в официальном сообщении поставщика газа.

Новая структура договор с поставщиком газа не заключила.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Брянск», управляющая компания посёлка не оплатила газ, поставленный на котельную в период с марта 2018 года по июнь 2019.