Дербентский район, , 13:53 — REGNUM

Семь человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирской «Газели» в Дербентском районе Дагестана. Все они доставлены в центральную больницу города Дербента. Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще четверых — лёгкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

Авария произошла 17 июля, примерно в 11:00, на федеральной автодороге «Кавказ», недалеко от села Нижний Джалган. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 июля в Бабаюртовском районе Дагестана на трассе Астрахань — Махачкала столкнулись «Газель» и КамАЗ. В результате аварии погибли два человека, находившиеся в «Газели». Водитель КамАЗа и двое его пассажиров с различными повреждениями были доставлены в больницу.

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