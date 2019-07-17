Казань, , 13:13 — REGNUM

Пассажир, которого сняли с поезда и доставили в отделение полиции, отделался условным сроком за преступление по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Об этом ИА REGNUM сообщили Приволжском следственном управлении на транспорте СКР России.

Суд установил, что в апреле 2019 года на железнодорожной станции Казань-1 мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был снят с поезда. После того, как его доставили в дежурную часть Казанского линейного управления МВД РФ, он применил насилие и нецензурно оскорблял сотрудников транспортной полиции.

Мужчине вынесли приговор и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2019 года в Чувашии завершили расследование уголовного дела о нападении на сотрудников полиции.

Преступление было совершено на территории коллективного сада в Чебоксарском районе. Двое полицейских проводили здесь оперативно-розыскные мероприятия по сообщениям о кражах из дачных домов.

Они заметили двоих мужчин с мешками и потребовали остановиться, но злоумышленники ударились в бега. При задержании один из них ударил полицейского мешком, в котором были металлические предметы. Также полицейскому были нанесены колото-резаные ранения. Затем один из бежавших натравил на полицейских четырёх собак, которые покусали правоохранителей. Пострадавшим полицейским оказана медицинская помощь. Злоумышленник был задержан через несколько часов.

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