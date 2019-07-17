Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM

Следователи и полиция проверят жалобу зоозащитницы из Ростова-на-Дону. Ростовчанка, находящаяся в следственном изоляторе, обвинила полицию в подбросе наркотиков.

Информация о том, что наркотики девушке подбросили во время задержания, появилась в региональных массмедиа. В этом убеждены и родители, и её адвокат.

«В отношении сотрудников полиции проводим проверку по факту вымогательства», — цитирует ТАСС представителя следственного комитета.

В полиции изданию подтвердили, что после публикаций в ведомстве проводится служебная проверка.

Стоит отметить, что согласно социологическому опросу, проведённого «Левада-центром», большинство жителей России полагают, что подбрасывание полицией наркотиков и фальсификация дел — это обычная практика, а не единичный случай.

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ИА REGNUM напоминает, что ранее на Дону стало известно о так называемом «деле Каклюгина». Врач-нарколог подозревается в покушении на сбыт наркотических средств. Отец подследственного считает, что уголовное дело в отношении его сына подобно уголовному делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

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