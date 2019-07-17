Палермо, Италия, , 13:04 — REGNUM

В ночь со вторника на среду, 17 июля, в Палермо и Нью-Йорке была проведена полицейская спецоперация против мафии, передает Il Messaggero.

В операции приняли участие более 200 сотрудников правоохранительных органов. Арестованы 19 человек, наложен арест на имущество общей стоимостью 3 млн евро. В числе арестованных — мэр городка Тарретто в окрестностях Палермо.

Операция под названием «New connection» («Новая связь») была подготовлена после получения сведений о взаимодействии криминальных организаций Сицилии и США, отмечает издание.