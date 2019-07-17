Иркутск, , 13:04 — REGNUM

Байкальская природоохранная прокуратура проинформировала о важном судебном решении, касающемся скандальной сплошной вырубки в иркутском заказнике «Туколонь»: 17 июля 2019 года Арбитражный апелляционный суд признал её незаконной и отменил ранее вынесенное решение Арбитражным судом Иркутской области.

Напомним, ранее представители надзорных органов обратились в Четвертый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение Арбитражного суда Иркутской области от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым договор купли-продажи лесных насаждений, полученных в результате проведения сплошной рубки реликтовых лесов в Туколони, признан законным. И теперь доводы прокуроров признаны судом обоснованными.

Байкальская природоохранная прокуратура «При установленных обстоятельствах лес не подлежал рубке».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, якобы санитарные рубки в областном заказнике «Туколонь» — это самый известный случай крупных варварских рубок леса на территориях со специальным природоохранным статусом в Иркутской области. За незаконное уничтожение 120 га лесного фонда, что причинило России ущерб на общую сумму около 748 млн рублей, уголовные дела возбуждены в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексея Туги, директора ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» Геннадия Рыкова и инженера-лесопатолога отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российской центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области» Александра Владимирова.

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Несмотря на активную поддержку чиновников лесным министерством Иркутской области и лично губернатором Приангарья Сергеем Левченко, СУ СК РФ заявило на днях о скором завершении расследования.

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