Пномпень, , 13:39 — REGNUM

В Камбодже создан особый комитет, представители которого будут расследовать происхождение обнаруженных в южном портовом городе Сиануквиль 83 контейнеров с пластиковыми отходами. Об этом 17 июля передает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Директор Таможенной службы Кун Нхим говорит, что комитету потребуется от 7 до 10 дней, чтобы выяснить, как отходы попали в Сиануквиль, а затем отправить их обратно в страны, из которых они прибыли.

Издание отмечает, что трансграничное перемещение отходов стало одной из основных проблем региона после того, как Китай, который ранее был его основным конечным пунктом перемещений, запретил ввоз почти всех иностранных пластиковых отходов в начале прошлого года. Грузоперевозки отходов переместились в другие страны, такие, как Индонезия, которая, в свою очередь, также начала отказываться от поставок.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил на прошлой неделе, что Камбоджа не разрешает ввоз пластиковых отходов и иного вторсырья.