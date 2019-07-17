Магнитогорск, Челябинская область, , 13:10 — REGNUM

Уголовное дело возбуждено в отношении директора МКУ «Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также региональный надзорный орган потребовал от главы Магнитогорска уволить руководителя муниципального предприятия «Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска».

Напомним, что нарушения были выявлены в результате прокурорской проверки. Надзорными органами установлено, что директор муниципального предприятия бесплатно предоставляла производственной фирме земельный участок на территории кладбища для его использования в коммерческих целях. В частности, указанная фирма реализовывала на отведённой территории ритуальную продукцию.

По итогам надзорных мероприятий установлено, что от действий чиновницы бюджету города был нанесён ущерб на сумму порядка 336 тыс. рублей.