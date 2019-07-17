Исламабад, , 13:28 — REGNUM

В Пакистане по обвинению в финансировании терроризма арестовали Хафиза Саида, которого подозревают в организации атак боевиков на индийский город Мумбаи в 2008 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главного министра провинции Пенджаб, передает агентство Reuters.

Арест был произведен за несколько дней до визита в Вашингтон премьер-министра страны Имрана Хана, который пообещал расправиться с группировками боевиков, действующих в Пакистане.

По версии следствия, Саид является основателем «Лашкаре-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одной из самых больших и самых активных террористических организаций в Южной Азии.

Пресс-секретарь губернатора Пенджаба Шахбаза Гилла сказал, что Саид был арестован недалеко от города Гуджранвала в Центральном Пакистане.

«Суть обвинения в том, что он собирает средства на запрещенных организаций, что незаконно», — сказал представитель пресс-службы.

Как передавало ИА REGNUM, серия терактов 2008 года в Мумбаи по разным подсчетам унесла жизни от 150 до 200 человек.