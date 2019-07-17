Иркутск, , 12:37 — REGNUM

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сегодня, 17 июля, работает Тулуне — в одном из городов Иркутской области, наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения. Из официального сообщения надзорного ведомства следует, что в ходе личного приёма прокурор выявил нарушения прав пострадавших.

За помощью к прокурору в связи с невыплатой единовременной материальной помощи в размере 10 000 рублей, а также финансовой помощи в сумме 100 000 рублей, полагающейся лицам, полностью утратившим имущество первой необходимости, обратилось десять граждан. Кроме того, семерым жителям Тулуна потребовалось оказать содействие в выделении шести путевок в детские лагеря их несовершеннолетним детям и места для санаторно-курортного лечения пенсионерке.

«В интересах предпринимателей и жителей города на прием к прокурору обратился заместитель председателя Некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей г. Тулуна и Тулунского района». Он сообщил, что в результате наводнения частично либо полностью утрачены здания, сооружения, оборудование, коммуникации и иное имущество как минимум половины из полутора тысяч предпринимателей, работающих в городе и оказывающих его жителям различного рода услуги. Свыше тысячи горожан (10%), работавших у субъектов предпринимательства, оказались безработными», — сказано в сообщении Управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

Всего на личном приеме принято более 30 человек.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими оказались почти 40 тысяч человек. Ранее прокуратура Иркутской области тоже выявляла нарушения в деятельности глав муниципалитетов. Они выразились в несвоевременном оповещении граждан о грозящей им опасности.

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