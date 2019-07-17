Иркутск, 17 июля 2019, 12:37 — REGNUM
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сегодня, 17 июля, работает Тулуне — в одном из городов Иркутской области, наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения. Из официального сообщения надзорного ведомства следует, что в ходе личного приёма прокурор выявил нарушения прав пострадавших.
За помощью к прокурору в связи с невыплатой единовременной материальной помощи в размере 10 000 рублей, а также финансовой помощи в сумме 100 000 рублей, полагающейся лицам, полностью утратившим имущество первой необходимости, обратилось десять граждан. Кроме того, семерым жителям Тулуна потребовалось оказать содействие в выделении шести путевок в детские лагеря их несовершеннолетним детям и места для санаторно-курортного лечения пенсионерке.
Всего на личном приеме принято более 30 человек.
Читайте также: Прокуратура подала в суд 1,5 тыс. исков пострадавших жителей Приангарья
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими оказались почти 40 тысяч человек. Ранее прокуратура Иркутской области тоже выявляла нарушения в деятельности глав муниципалитетов. Они выразились в несвоевременном оповещении граждан о грозящей им опасности.
Читайте также: В Иркутской области обнаружили нарушения прав пострадавших от наводнения