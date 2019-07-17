Скопин, , 12:18 — REGNUM

В Скопинском районе Рязанской области на 261-м километре автодороги Р22 «Каспий» 16 июля с разницей в несколько часов произошли две смертельные аварии. Сначала на трассе столкнулись четыре грузовика, а затем автоцистерна вытолкнула с дороги легковую иномарку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Первая авария произошла 16 июля примерно в 9:17. По предварительным данным, 50-летний житель Воронежской области управлял технически неисправным КамАЗом. Во время движения у грузовика отсоединился прицеп и выкатился на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo. Затем на прицеп налетели ГАЗель Next и грузовик DAF с полуприцепом. От полученных травм на месте ДТП скончался водитель автомобиля Volvo.

Через несколько часов, примерно в 12:55, на том же 261-м километре автодороги Р22 «Каспий» 30-летний житель Рязанской области на грузовике Scania с цистерной на скорости влетел в попутный автомобиль Toyota Hilux. После удара пикап отбросило на ехавший впереди него грузовик Volvo. Виновник аварии по инерции выехал на встречную полосу и сбил два легковых автомобиля. В этой аварии смертельную травму получил водитель Mitsubishi Lancer. Пассажиры иномарок были госпитализированы.

По факту ДТП проводятся проверки.