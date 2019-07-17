Сана, , 12:28 — REGNUM

Беспилотник, запущенный с территории Йемена, осуществил атаку на аэропорт «ДжизанA на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом, в среду, 17 июля, передает агентство Reuters со ссылкой на военного представителя хуситов (военно-политической группировки шиитского толка) Яхью Сарию.

По его словам, атака беспилотника, принадлежащего хуситам, нарушила работу воздушной гавани.

Официальных комментариев от представителей Саудовской Аравии пока не последовало.

Напомним, 16 июля представители коалиции арабских стран сообщили, что перехватили и сбили три беспилотника хуситов, запущенных с территории Йемена в направлении городов Джизан и Абха.