Евпатория, Крым, , 11:53 — REGNUM

Следственное управление Следственного комитета по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту массового отравления детей в летнем лагере. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с 15 по 17 июля в городскую больницу Евпатории с отравлениями попали 54 человека — 49 воспитанников детского летнего лагеря «Лучистый» и пять вожатых. Состояние пациентов, по оценкам медиков, — средней тяжести, их жизни и здоровью угрозы нет.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Как уже сообщало ИА REGNUM, специалисты Роспотребнадзора уже взяли анализы и пробы, чтобы выяснить причины происшествия, и обследовали персонал лагеря. На территории учреждения провели дезинфекцию и ввели режим «повышенной готовности».

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