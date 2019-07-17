Сеул, , 11:58 — REGNUM

Береговая охрана Южной Кореи задержала экипаж четырех судов, подозреваемых в незаконной ловле китов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морской полиции города Кунсан.

По их словам, было задержано четыре капитана судна и 8 членов экипажа. Известно, что 13 членам экипажа других судов не удалось предъявить обвинения, еще двое рыбаков скрылись во время задержания.

По словам представителей правопорядка, рыбаков поймали в водах Жёлтого моря вблизи острова Очхон в феврале и марте текущего года.

Напомним, что с 1986 года в Южной Корее был запрещен китобойный промысел. За нарушение закона, рыбакам грозит лишение свободы сроком до трех лет и штраф до 30 млн вон (~$25 425).