Астрахань, , 11:44 — REGNUM

В Астраханской области следователи возбудили 17 уголовных дел в отношении чиновников и индивидуальных предпринимателей. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Астраханской области.

По данным следствия, уголовные дела возбуждены по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Речь идет о незаконном выделении из областного бюджета 47 млн рублей и нарушениях при переселении людей из аварийного жилья.

Уголовные дела возбуждены в отношении действующего и двух бывших областных министров строительства и ЖКХ, бывшего первого замминистра строительства и ЖКХ, а также главы муниципального образования (МО) «Астраханский сельсовет».

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Кроме того, среди фигурантов уголовного дела — начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, экс-начальник отдела по работе с населением администрации Советского района, два предпринимателя, занимающиеся строительным бизнесом, бывший глава МО «Наримановский район».

Под уголовное преследование попали также бывший сотрудник строительного надзора области, начальник отдела технического надзора управления по капитальному строительству МО «Город Астрахань», заместитель главы администрации МО «Камызякский район» по вопросам ЖКХ и строительства, директор и заместитель МКУ «Дирекция по реализации целевых программ» и бывший заместитель главы МО «Камызякский район».

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