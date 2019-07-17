Уагадугу, , 11:05 — REGNUM

Одиннадцать человек были обнаружены мертвыми в камере полицейского участка отдела по борьбе с наркотиками в Уагадугу. Погибшие были задержаны полицией для дальнейшего расследования, передает RFI Kiswahili.

Прокурор Буркина-Фасо сообщил журналистам о начатом расследовании по факту смерти задержанных. Он сообщил, что на месте происшествия начали работу судмедэксперты. Тела погибших были доставлены в больницу для проведения экспертизы.

«Нам необходимо срочно узнать, глотали ли задержанные пакеты с наркотическими веществами или другие опасные предметы», — добавили представители спецслужб.

По данным журналистов, одиннадцать человек были задержаны 12 июля, 13 июля, 14 июля, по подозрению в употреблении и хранении наркотиков, а также в торговле ими.