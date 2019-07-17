Штат Калифорния, США, , 11:23 — REGNUM

Черепаха, вес которой составляет более 550 кг, заблудилась и оказалась на обочине дороги, где ее нашли и спасли сотрудники Калифорнийского Дорожного патруля. Об этом 17 июля передает Daily Mail.

По данным издания, дорожный патруль получил звонок от неравнодушных, заметивших большую черепаху на обочине дороги, ведущей в Санта-Инес, примерно в 100 милях (161 километр) к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Отмечается, что сотрудники Службы спасения животных Санта-Инез подобрали черепаху еще до прибытия полиции. Позже правоохранительные органы установили местонахождение хозяев, посадили черепаху в патрульную машину и доставили ее по месту жительства примерно через два часа.