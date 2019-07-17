Тюмень, , 10:57 — REGNUM

В Тюмени продолжается суд над членами «банды ФСБ». Один из руководителей преступной группы осуждён на 24 года, другим ещё предстоит выслушать приговор суда. О допросе бывшего сотрудника ФСБ Алексея К. сообщает 72.ru.

Напомним, следствие по делу банды завершилось в августе 2018 года. Пять фигурантов дела обвиняются в убийствах, разбойных нападениях, хулиганстве, мошенничестве и похищении людей.

По версии следствия, в состав «банды ФСБ» входили бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области; тренер по самбо; снайпер, покончивший с собой в следственном изоляторе; сотрудник полиции, который объявлен в международный розыск, и ещё один мужчина, который в деле проходит как безработный.

Предполагается, что члены «банды ФСБ» с 2008 по 2016 год занимались разбойными нападениями на теневых «обнальщиков». Тюменские правоохранители обнаружили след подозреваемых после серии убийств таксистов, которые пропадали вместе с автомобилями. Машины затем использовались для преступных вылазок.

Бывший сотрудник ФСБ Алексей К. заключил досудебное соглашение и таким образом избежал пожизненного заключения. Суд приговорил его за убийство семи человек к 24 годам лишения свободы. На скамье подсудимых сейчас — тренер по самбо.

По версии Алексея К., в основной состав группировки входили три сотрудника УФСБ по Тюменской области: Владимир Г. и Евгений Г., а также он сам. Группа действовала с 2008 года по весну 2017 года. Первые два года в банду входил полицейский Сергей З. , который сейчас в розыске. Весной 2015 года к банде примкнул тренер по самбо Александр К. Главарём банды называют снайпера Владимира Г., который покончил с собой в следственном изоляторе.

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Осуждённый сотрудник ФСБ сообщил, что тренер Александр К. вошёл в преступную группу, чтобы «от преступных действий получать денежные средства».

«К. был привлечён в группу для придумывания идей. Где и как с нашей помощью достать денег. А также он был, как сам себя называл, нашим духовным лидером», — заявил бывший сотрудник ФСБ.

Как выяснилось, члены банды даже давали друг другу клятву верности и неразглашения своих деяний.

«Вы же воины, это ваше дело — браться за оружие. А моё дело — со стороны наблюдать за вами и знать ваш внутренний мир, следить за вашей психикой и помогать вам бороться с этим всем, что на нас будет наваливаться», — напутствовал бандитов «духовный наставник», согласно показаниям Алексея К.

Как сообщил Алексей К. в суде, именно тренер по самбо и снайпер предложили опробовать измененные пули на людях.

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Кроме того, членами «банды силовиков» обсуждалось создание экстремистской группировки.

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