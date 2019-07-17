село Юрла, , 10:29 — REGNUM

В Юрлинском районе Пермского края введен режим ЧС. Причиной стало наводнение, которое произошло вследствие обильных дождей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, повышение уровня воды в реке Лопва привело к подтоплению населенного пункта Юрла.

«В воде оказалась 81 придомовая территория, в том числе 10 жилых домов. Проведена эвакуация 59 человек. Пострадавших нет, угроза жизнедеятельности населения отсутствует», — отметили в ведомстве.

Напомним, 16 июля на территории Прикамья прошли сильные дожди. В селе Кува Кудымкарского района режим повышенной готовности сменил режим ЧС. На утро 17 июля подтопленными остается девять придомовых участков. Отмечена динамика снижения уровня воды. На 16 июля в Куве было подтоплено 14 домов и 19 приусадебных участков. Ситуация улучшается и в селе Акбаш Бардымского района, где подтопленными остается шесть подворий, ранее в воде было 11 подворий.

Из-за ливней в Пркиамье размыты участки автомобильных дорог, в результате чего отрезанными оказалось пять населенных пунктов: Березова, Петракова, Усть-Березовка, Комсомольский и Сюзьва.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье из-за ливней затопило дома и подворья