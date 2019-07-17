Евпатория, Крым, , 10:24 — REGNUM

В Крыму из детского оздоровительного лагеря «Лучистый» под Евпаторией госпитализировали 49 детей с признаками пищевого отравления, сообщает 17 июля пресс-служба администрации города.

«В лечебное учреждение госпитализировано 49 детей, находящихся на отдыхе в «Лучистом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние пациентов — средней тяжести, угрозы их жизни и здоровью нет. В настоящее время детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что были взяты все необходимые анализы и пробы для выяснения причины массового заболевания, также был обследован персонал лагеря и проведена дезинфекция. В соответствии с постановлением администрации города введен режим «повышенной готовности». В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту отравления детей в летнем оздоровительном лагере Владивостока «Юнга». В инфекционное отделение больницы поступили 25 детей с признаками инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта.

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