Иркутск, , 10:20 — REGNUM

В тепрящем бедствие от мощнейшего наводнения Приангарье вновь складываются неблагоприятные погодные условия. Как сообщает сегодня, 17 июля, ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на синоптиков, завтра, 18 июля, местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

Из-за дождей в регионе сохраняется и паводковая напряжённость. Так, сегодня, 17 июля, на реках Иркут, Китой, Белая, Ока отмечается повышение уровней воды на 20 — 50 см. 18−19 июля на реке Витим ожидается повышение уровня воды на 20 — 70 см.

Иркутские спасатели «При приближении грозы лучше воздержаться от поездок, выходов на водные объекты для купания, прогулок на водном транспорте, рыбной ловли. Если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию».

Также метеорологи предупредили, что 18−20 июля местами в северных, южных и верхнеленских районах установится высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после затяжных проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов, в которых проживает порядка 40 тысяч человек. Жертвами наводнения стали как минимум 28 человек. В регионе действует режим ЧС.