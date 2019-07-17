Соледар, ДНР, , 10:18 — REGNUM

За минувшие сутки украинские силовики 12 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 213 единиц боеприпасов, сообщили 17 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили семь мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 20 мин калибра 120 мм, 26 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили 11 мин калибра 120 мм, 11 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны Вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Спартак, Донецк (аэропорт), Ясное, Еленовка, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее зафиксировано десять обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ. На мариупольском на правлении украинские формирования применили гаубицы калибра 122 мм.

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