Красноярск, , 10:10 — REGNUM

В красноярском зоопарке «Роев ручей» из вольера сбежал занесённый в Красную книгу ягуар по имени Яго. Инцидент произошёл утром 16 июля.

По информации пресс-службы зоопарка, хищник сбежал из закрытого вольера, когда посетителей в парке еще не было. Возможно, кто-то из сотрудников забыл закрыть вольер. Однако официальной версии пока нет, проводится проверка.

Как передаёт ТВК, как только сотрудники зоопарка увидели ягуара, они сразу объявили о чрезвычайной ситуации по громкой связи. Все пути для хищника перекрыли, зону с вольером оцепили. Яго удалось поймать с помощью усыпляющего дротика. Он провёл на воле около 15 минут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил. Его поймали достаточно быстро, однако информация об инциденте успела разлететься по соцсетям.

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