Иркутск, , 10:03 — REGNUM

Иркутская область, где ещё на оправились от мощнейшего наводнения, постигшего регион в конце июня 2019 года, охвачена природными пожарами. Как сообщает сайт региона, на сегодняшний день, 17 июля, в Приангарье действуют 35 пожаров общей площадью 36 681 га. Ещё десять очагов, охвативших 22 662 га, находятся в локализированном состоянии.

Но самый впечатляющий массив лесных возгораний (60 344 га), решено не тушить, поскольку он находится в труднодоступной местности и в дали от населённых пунктов. Таким образом, согласно сайту «Авиалесохрана», если всего на 17 июля на территории Российской Федерации действовало 183 лесных пожара на площади 163 923 га, то на землях лесного фонда Иркутской области бушуют 44 пожара площадью 60 914 га. Это даже несколько больше, чем в соседнем Красноярском крае, где на землях лесного фонда сегодня действует 58 пожаров на площади 60 592 га. И это при том, что в официальной информации иркутского правительства сегодня ни слова не сказано о том, сколько пожаров было потушено за 16 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 15 июля в Приангарье было ликвидировано всего восемь пожаров общей площадью 1675 га.

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