Канберра, , 09:57 — REGNUM

Полиция Австралии конфисковала 384 килограмма кокаина; стоимость партии оценивается в 144 миллиона долларов. Об этом сообщает австралийский информационный портал SBS News. Двое подозреваемых по этому делу уже задержаны. По словам полиции, такое рекордное количество наркотиков конфисковано впервые за всю историю страны.

Наркотические вещества были обнаружены в экскаваторе, который был привезен из Южной Африки. Правоохранительные органы Австралии решили проверить машину, где и было обнаружено 384 кг кокаина. Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 33 и 34 лет.

Обвиняемые по громкому делу уже предстали перед местным судом в городе Квинбеяна. Их обвиняют в незаконном ввозе и хранении наркотических веществ в особо крупном размере. Суд отказал подозреваемым в хранении наркотиков в освобождении под залог.

Полиция продолжает обыски домов задержанных в поисках оружия и наркотиков.