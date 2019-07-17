Барнаул, , 09:47 — REGNUM

Теперь уже бывшие алтайские полицеские, которые в августе 2017 года попытались выбить показания о причастности к преступлению у жителя Троицкого района, отделались условными сроками. Подробности уголовного дела в отношении начальника уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» и оперуполномоченного уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Следствие установило, что вознамерившись во что бы то ни стало добиться признательных показаний в совершении особо тяжкого преступления, правоохранители приехали домой к подозреваемому и стали оказывать на него психологическое воздействие, угрожая при этом физической расправой. Когда угрозы не помогли, мужчину вывезли на берег реки, где его истязали двое приглашённых полицейскими граждан.

СУ СК РФ по Алтайскому краю «В последующем причастность мужчины к совершенному преступлению органами следствия не подтвердилась, а к уголовной ответственности были привлечены иные лица».

В итоге суд вынес приговор, в соответствии с которым бывшие полицейские получили условные сроки: 3,2 года и два года соответственно