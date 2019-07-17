Барнаул, 17 июля 2019, 09:47 — REGNUM
Теперь уже бывшие алтайские полицеские, которые в августе 2017 года попытались выбить показания о причастности к преступлению у жителя Троицкого района, отделались условными сроками. Подробности уголовного дела в отношении начальника уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» и оперуполномоченного уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Следствие установило, что вознамерившись во что бы то ни стало добиться признательных показаний в совершении особо тяжкого преступления, правоохранители приехали домой к подозреваемому и стали оказывать на него психологическое воздействие, угрожая при этом физической расправой. Когда угрозы не помогли, мужчину вывезли на берег реки, где его истязали двое приглашённых полицейскими граждан.
В итоге суд вынес приговор, в соответствии с которым бывшие полицейские получили условные сроки: 3,2 года и два года соответственно