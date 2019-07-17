Петропавловск-Камчатский, , 09:42 — REGNUM

Краевой суд Камчатки отказал в иске региональному УМВД и не нашёл состава правонарушения в действиях активистов, которые вышли на Первомай в жёлтых жилетах в знак недоверия «Единой России» и губернатору Владимиру Илюхину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Краевой суд оставил в силе решение городского суда Петропавловска-Камчатского и прекратил производства по делам активистов — оппозиционеров, которые 1 мая 2019 года решили выйти на демонстрацию в жёлтых жилетах в знак недоверия к «Единой России» и губернатору Владимиру Илюхину.

Суд не нашёл в действиях активистов состава правонарушений. Помимо этого, в действиях полицейских, которые задерживали активистов, а потом составляли протоколы и иски в суд, также нашли грубые нарушения: протоколы составляли и дела заводили по части 1. Ст. 20.2 КоАП (Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения мероприятия), а в суде полиция обвиняла активистов в нарушении части 2. Статьи 20.2 КоАП.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2019 года стало настоящим позором для камчатских властей. Камчатка стала единственным регионом в ДФО, где власти запретили проход по площади колонн с партийной символикой. При этом агитация за «Единую Россию» велась открыто. В знак протеста против произвола, активисты накануне Первомая объявили в сети интернет, что выйдут на демонстрацию в жёлтых жилетах. Власти Камчатки запретили торговлю этой одеждой до 2 мая. После этого о желании выйти в протестных жилетах заговорили и другие жители полуострова. Утром 1 мая полиция по заявлению властей задерживала активистов прямо у их домов. Людей отвозили в полицейский участок на окраине города, держали там без объяснения причин, отпустив только когда первые колонны уже пошли по площади. На площади тоже было много полиции, которая буквально вытаскивала из колонн людей в жёлтой одежде. До кучи ретивые правоохранители скрутили и весь региональный актив КПРФ, хотя коммунисты жёлтых жилетов не надевали, они вышли с плакатами, содержавшими критику антинародной политики властей.

Жители Камчатки в социальных сетях назвали происходящее позором.

После скандального Первомая «Справедливая Россия» по всему ДФО провела пикеты у офисов «Единой России», требуя, чтобы партия власти ушла с Дальнего Востока.

С резким заявлением выступил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который рекомендовал камчатским властям заниматься своими непосредственными обязанностями, а не увлекаться «охотой» на оппозицию. Коммунисты указали на многочисленные провалы в работе правительства губернатора Владимира Илюхина: провалены программы по строительству жилья, сельскому хозяйству и другие.