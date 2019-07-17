Иркутск, , 09:28 — REGNUM

Каждый пятый из более 3,5 тысячи пострадавших от мощнейшего наводнения в Иркутской области выразил намерение переехать из зоны подтопления. Такие данные сегодня, 17 июля, по итогам проведённого опроса озвучила пресс-служба иркутского губернатора со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Светлану Свиркину.

По её словам, опрос проводился для того, чтобы выяснить потребность населения в домах индивидуального жилищного строительства, домах малоэтажной и многоэтажной застройки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили 109 населенных пунктов в восьми районах. Вода зашла в 10 890 домов, где проживали более 38 000 человек. Часть построек стихия попросту смыла. Многие пострадавшие стали очевидцами того, как по разлившейся Ие 29 июня плыли десятки домов, мостов и построек. За медицинской помощью обратилось 3298 человек.

Не обошлось без жертв. К данному времени известно о 28 погибших.

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