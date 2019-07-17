Киншаса, , 09:19 — REGNUM

В городе Гома на юго-востоке ДР Конго был подтвержден летальный исход от подтвержденного случая заболевания лихорадкой Эбола. Это может «изменить жизнь населения города», передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление главы Всемирной организации здравоохранения.

В скором времени состоится срочное заседание ассамблеи ВОЗ, на которой должно быть принято решение о том, стоит ли признать Эболу международной угрозой.

Эксперты считают, что, если Эбола распространилась до Гомы, болезнь может дойти до столицы страны Киншасы, расположенной на западе ДР Конго.

В Гоме, расположенном на юго-восточной границе ДР Конго, проживает около миллиона человек, многие среди которых — граждане Руанды.

Напомним, что в результате текущей вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго погибли более 1600 человек.

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