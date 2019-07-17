Иркутск, , 09:08 — REGNUM

Паводковые воды не спешат покидать иркутский город Тулун даже спустя 20 дней после наводнения. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, на 17 июля подтопленными остаются 46 жилых домов.

МЧС РФ по Иркутской области «За минувшие сутки три рабочие группы, задействованные в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, откачали 30 280 кубометров воды с подтопленных территорий, подвальных помещений и низменных участков местности, погрузили и вывезли более 22 тысяч кубометров мусора, произвели разбор четырёх аварийных домов и очистку 67 частных подворий».

Во время наводнения погибло очень много домашних животных. Только за последние сутки в Тулуне и Тулунском районе обнаружено и утилизировано 136 трупов и завершена дезинфекция крестьянско-фермерских хозяйств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после сильных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Вода повредила 10 890 домов, в которых проживает более 38 000 человек. Наиболее сложная обстановка сложилась в городе Тулуне, где в ночь на 28 июля река Ия перелилась через десятиметровую дамбу и смыла несколько кварталов. Не обошлось без жертв. На данное время известно о 28 погибших. В регионе действует режим ЧС.