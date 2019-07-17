Горно-Алтайск, , 08:30 — REGNUM

В Горно-Алтайске возбудили уголовное дело против молодого человека за насилие в отношении полицейского. Об этом сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Республике Алтай.

Вечером 8 июля 2019 года жительница города позвонила участковому, сообщив, что её бывший парень стучится в дверь и угрожает ей. Страж порядка немедленно прибыл на место происшествия.

«На лестничной площадке многоквартирного дома по улице Алтайской находился молодой человек, который сначала ударил свою бывшую возлюбленную, а затем, вопреки требованиям участкового прекратить противоправные действия, нанес удар кулаком в лицо полицейскому, причинив средней тяжести вред здоровью», — отметили в СКР.

Позже молодой человек, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, признал свою вину и раскаялся. Расследование для выяснения всех обстоятельств уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в соседнем Алтайском крае пьяные угонщики автомобиля напали на полицейских. При попытке их задержать подозреваемые оказали активное сопротивление, нанеся двум полицейским удары руками и ногами. Полицейским пришлось предупредить дебоширов о возможности применения табельного оружия и вызове подкрепления.

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