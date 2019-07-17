Москва, , 08:27 — REGNUM

В Москве завершились судебные разбирательства по уголовному делу в отношении бывшего полномочного представителя Чувашии при президенте России. Ему переквалифицировали обвинение с присвоения на превышение должностных полномочий. Он вину признал, и ему назначили судебный штраф, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Следствие вело УФСБ по Чувашии. Речь идёт о премиальных: следствие полагало, что экс-полпред незаконно получил 1,8 млн рублей премиальных за время работы на посту. Бывшему чиновнику первоначально было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»).

Бывший полпред, в свою очередь, считал, что дело возбуждено «незаконно при отсутствии какого-либо состава преступления», а действующая система оплаты труда в полпредстве существовала задолго до его прихода на эту должность — с декабря 2006 года. И его предшественник на посту получал зарплату и премию по той же системе. Он написал несколько обращений президенту РФ Владимиру Путину.

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В ходе следствия фигурант уголовного дела возместил причинённый ущерб. В сентябре 2018 года бывший полпред был взят под стражу.

Дело рассматривалось в Замоскворецком районном суде Москвы. Обвинение было переквалифицировано на статью 286 («Превышение должностных полномочий»). 16 июля суд вынес постановление о прекращении производства по делу, фигуранту уголовного дела назначено 40 тыс. рублей штрафа.

«Судебный штраф дали в связи с тем, что он вину признал, добровольно полностью погасил ущерб. Это нереабилитирующее основание», — сообщили в надзорном ведомстве Чувашии, пояснив, что при вынесения решения учитывалось то, что он с сентября прошлого года находится под стражей.

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