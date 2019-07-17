Красногорск, , 07:29 — REGNUM

Пять транспортных средств — грузовик и четыре легковых автомобиля — столкнулись в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

ДТП произошло на 72 км Киевского шоссе. По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека.

«Водитель грузового автомобиля … совершил столкновение с тремя легковыми автомашинами, одна из которых … столкнулась с еще одной машиной», — уточнил источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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