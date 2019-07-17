Пермь, , 07:26 — REGNUM

На территории Пермского края из-за сильных дождей в реке Кува и в пруде села Кува Кудымкарского района произошел подъем уровней воды, в результате которого, произошло подтопление 11 частных домов, с населением 28 человек. Также, в результате подъема уровня воды в реке Большая Амьзя села Акбаш Бардымского района произошло подтопление 11 приусадебных участков, с населением 23 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на 16 июля в подтопленных муниципальных образованиях вводился режим повышенной готовности. Пострадавших нет, угроза жизнедеятельности населения отсутствует. Жителям Кудымкарского и Бардымского районов рекомендовано приготовить вещи, документы, продукты питания. Быть готовыми к действиям по ситуации и соблюдать спокойствие.

Портал parmanews.ru сообщает, что вечером 16 июля в селе Кува объявили режим ЧС. В воде оказалось 19 домов, эвакуировали одну семью. Из местного пруда власти начали сбрасывать воду, чтобы улучшить ситуацию.

Напомним, в начале месяца и 13−16 июля в Прикамье выпало аномальное количество осадков. 16 июля шесть деревень оказалось отрезано от внешнего мира.

Последствием ливней стал резкий подъем уровня воды в малых реках западных районов края — от Оханского и Очерского до Гайнского районов. В ночь на 16 июля очень сильный дождь был зафиксирован в Оханске (75 мм/12ч), в Верещагино (49 мм/12ч)т и на гидропосту Карагай (51 мм осадков за сутки, из которых очевидно большая часть выпала вечером и ночью). 18 июля не исключается подтопление поймы в Кудымкаре, сообщили в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

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